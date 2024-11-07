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Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)

Київ, Четвер 07 листопада 2024 09:25
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Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж) Фото: у Києві сталися пожежі через атаку "Шахедів" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Віталій Носач

Вночі та під ранок РФ масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Уламки впали в шести районах, що призвело до пожеж в житлових будинках, складах, медцентрі та бізнес-центрі, є постраждалі.

РБК-Україна в матеріалі нижче публікує репортаж з місця подій та розповідає про наслідки ворожого удару по столиці.

Що відомо про атаку на Київ

Цього разу атака була масованою. Ворожі дрони заходили в місто як поодинці, так і групами. Атака йшла хвилями, з різних напрямків, дрони летіли на різних висотах - як на дуже низьких, так і на значних.

Всього повітряна тривога від ночі у столиці тривала вісім годин. Зокрема, небезпеку оголосили о 00:13. Як зазначили в КМВА, в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад 30 російських безпілотників.

Внаслідок атаки в шести районах міста впали уламки. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих.

Печерський район

У Печерському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на 33-му поверсі житлового будинку. Там частково зруйновані будівельні конструкції 34 (технічного) поверху.

Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки &quot;Шахедів&quot; на Київ (фоторепортаж)

Фото: на столичному Печерську через падіння уламків горіла багатоповерхівка (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Екстрені служби евакуювали мешканців висотки. Для цього було залучено два автобуси. Пожежу в багатоповерхівці локалізували.

Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки &quot;Шахедів&quot; на Київ (фоторепортаж)

Фото: квартира на 33-му поверсі в Печерському районі Києва, де через атаку "Шахедів" сталася пожежа (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Солом'янський район

Через падіння уламків пожежа спалахнула і в Соломʼянському районі на території складу. Туди прибули рятувальники та ліквідовують вогонь.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій та показує масштаб пожежі в цьому районі.

Фото: в Солом'янському районі Києва ліквідовують пожежі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також в цьому районі зафіксували займання приватного будинку, приміщення магазину та кафе й приватного медичного центру, де постраждав 57-річний охоронець.

Фото: окрім руйнувань в Солом'янському районі в сусідніх будинках подекуди вибило вікна (t.me/VA_Kyiv)

Крім того, в Солом'янському районі уламки БПЛА впали на подвірʼя приватного будинку. Сталось загоряння на відкритій території.

Голосіївський район

Вибуховою хвилею в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранена 34-річна мешканка будинку.

Крім того, уламки впали на території одного з гаражних кооперативів та розташованого поруч СТО, де виникло загоряння. Пошкоджені чотири автівки.

Фото: наслідки нічної атаки в Голосіївському районі столиці (t.me/VA_Kyiv)

Оболонський, Подільський райони та Дарницький райони

В Оболонському районі сталось загоряння на верхніх поверхах бізнес-центру. Вогонь охопив площу в 10 м. кв.

У Подільському районі внаслідок падіння уламків сталось загоряння у житловому будинку. Попередньо, йдеться про пожежу у двоповерховому приватному будинку.

Падіння уламків на житловий будинок та на відкриту місцевість зафіксували у Дарницькому районі. В обох випадках - без пожежі та потерпілих.

Наразі та рятувальники та поліцейські продовжують працювати на місцях. Останні опублікували кадри наслідків ворожої атаки з різних районів Києва.

Фото: триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ в різних районах столиці (npu.gov.ua)

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що з вечора середи і протягом ночі російські війська вчергове вдалися до терору українського населення, застосувавши дрони-камікадзе. Про пуск перших груп "Шахедів" на Сумщину, а згодом і на Чернігівщину стало відомо близько 21:30. Згодом ворожі дрони рухалися на Київщину й сам Київ, а також Полтавщину, атакували й Дніпропетровщину.

Також під ударом опинилася й Одеса. Там внаслідок дронової атаки травмувався 30-річний чоловік. Також пошкоджено фасад і вікна 11-поверхового житлового будинку, 14 автівок та газопровід.

Зазначимо, що Росія цієї осені буквально поставила "на паузу" масовані ракетні атаки по Україні, натомість щоночі б'є дронами, а серед її цілей зокрема Київ. Чому так відбувається - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися дані: КМВА, КМДА, ДСНС, Нацполіції, а також ексклюзивні кадри РБК-Україна з місць подій.

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Київ Повітряна тривога Дрони Атака дронів
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Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
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