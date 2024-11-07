Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)

Ночью и под утро РФ массированно атаковала Киев ударными беспилотниками . Обломки упали в шести районах, что привело к пожарам в жилых домах, складах, медцентре и бизнес-центре, есть пострадавшие.

РБК-Украина в материале ниже публикует репортаж с места событий и рассказывает о последствиях вражеского удара по столице.

Что известно об атаке на Киев

На этот раз атака была массированной. Вражеские дроны заходили в город как в одиночку, так и группами. Атака шла волнами, с разных направлений, дроны летели на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных.

Всего воздушная тревога с ночи в столице длилась восемь часов. В частности, опасность была объявлена в 00:13. Как отметили в КГВА, в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более 30 российских беспилотников.

В результате атаки в шести районах города упали обломки. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, оперативно ликвидированные. На сегодня известно о двух пострадавших.

Печерский район

В Печерском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на 33-м этаже жилого дома. Там частично разрушены строительные конструкции 34 (технического) этажа.

Фото: на столичном Печерске из-за падения обломков горела многоэтажка (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Экстренные службы эвакуировали жителей высотки. Для этого было привлечено два автобуса. Пожар в многоэтажке был локализован.

Фото: квартира на 33-м этаже в Печерском районе Киева, где из-за атаки "Шахедов" произошел пожар (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Соломенский район

Из-за падения обломков пожар вспыхнул и в Соломенском районе на территории склада. Туда прибыли спасатели и ликвидируют огонь.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия и показывает масштаб пожара в этом районе.

Фото: в Соломенском районе Киева ликвидируют пожары (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также в этом районе зафиксировали возгорание частного дома, помещение магазина и кафе и частного медицинского центра, где пострадал 57-летний охранник.

Фото: кроме разрушений в Соломенском районе в соседних домах местами выбило окна (t.me/VA_Kyiv)

Кроме того, в Соломенском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома. Произошло возгорание на открытой территории.

Голосеевский район

Взрывной волной в Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом. Ранена 34-летняя жительница дома.

Кроме того, обломки упали на территории одного из гаражных кооперативов и расположенного рядом с СТО, где возникло возгорание. Повреждены четыре автомобиля.

Фото: последствия ночной атаки в Голосеевском районе столицы (t.me/VA_Kyiv)

Оболонский, Подольский районы и Дарницкий районы

В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра. Огонь охватил площадь в 10 кв.

В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Предварительно речь идет о пожаре в двухэтажном частном доме.

Падение обломков на жилой дом и на открытую местность зафиксировали в Дарницком районе. В обоих случаях - без пожара и пострадавших.

Сейчас спасатели и полицейские продолжают работать на местах. Последние опубликовали кадры последствий вражеской атаки из разных районов Киева.