Горіла майже тиждень. У мережі показали фото знищеної нафтобази у Феодосії

Пожежу на нафтовому терміналі у Феодосії гасили майже тиждень. Вогонь ліквідували у суботу, 12 жовтня.

"Через тиждень після початку пожежі нафтобаза у Феодосії має такий вигляд - обгорілі резервуари та острівці піни в озерах вилитої під час гасіння пожежі води", - йдеться в повідомленні.

Пожежа пошкодила 12 резервуарів, вісім з них повністю знищені. Також згоріли будівлі на території бази. Крім резервуарів, також була сильно пошкоджена інфраструктура термінала.

Фото: у Феодосії майже згоріла нафтобаза (t.me/Crimeanwind)