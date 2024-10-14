Горела почти неделю. В сети показали фото уничтоженной нефтебазы в Феодосии

Пожар на нефтяном терминале в Феодосии тушили почти неделю. Огонь был ликвидирован в субботу, 12 октября.

"Спустя неделю после начала пожара нефтебаза в Феодосии выглядит так - обгоревшие резервуары и хлопья пены в озерах вылитой при тушении пожара воды", - говорится в сообщении.

Пожар повредил 12 резервуаров, восемь из них полностью уничтожены. Также сгорели строения на территории базы. Кроме резервуаров, также была сильно повреждена инфраструктура терминала.

Фото: в Феодосии почти сгорела нефтебаза (t.me/Crimeanwind)