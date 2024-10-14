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Горела почти неделю. В сети показали фото уничтоженной нефтебазы в Феодосии

Феодосия, Понедельник 14 октября 2024 15:09
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Горела почти неделю. В сети показали фото уничтоженной нефтебазы в Феодосии Фото: в Феодосии почти сгорела атакованная нефтебаза (t.me mchs_official)
Автор: Наталья Юрченко

Нефтебаза в Федосии, которую украинские военные атаковали 7 октября, почти уничтожена. В сети показали фото после пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Пожар на нефтяном терминале в Феодосии тушили почти неделю. Огонь был ликвидирован в субботу, 12 октября.

"Спустя неделю после начала пожара нефтебаза в Феодосии выглядит так - обгоревшие резервуары и хлопья пены в озерах вылитой при тушении пожара воды", - говорится в сообщении.

Пожар повредил 12 резервуаров, восемь из них полностью уничтожены. Также сгорели строения на территории базы. Кроме резервуаров, также была сильно повреждена инфраструктура терминала.

Фото: в Феодосии почти сгорела нефтебаза (t.me/Crimeanwind)

Удар по нефтебазе в Феодосии

В ночь на 7 октября украинские военные атаковали нефтяной терминал в оккупированной Феодосии (Крым). Генеральный штаб ВСУ отметил, что нефтебаза являлась крупнейшим терминалом в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для армии РФ.

Пожар на нефтебазе длился почти неделю. Оккупационные власти даже объявляли эвакуацию. В течение нескольких дней на территории нефтебазы взрывались резервуары.

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