UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У гори краще не ходити. Українців попередили про лавинну небезпеку

Фото: українців попередили про лавинну небезпеку (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українців попередили про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Івано-Франківської області 26-27 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники попередили про 3 рівень небезпеки через загрозу сходження лавин.

"Погодьтеся, не кращі умови для походів у гори. Тож поки краще насолодитися красою українських гір лише на світлині. Бережіть себе! Повірте, ще буде чудова нагода і погода для туристичних мандрівок!" - додають у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде переважно дощовою. Місцями можливі грози.

РБК-Україна також повідомляло, що Укргідрометцентр прогнозує теплий квітень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїнігориДСНС