У гори краще не ходити. Українців попередили про лавинну небезпеку

Рятувальники попередили про 3 рівень небезпеки через загрозу сходження лавин.

"Погодьтеся, не кращі умови для походів у гори. Тож поки краще насолодитися красою українських гір лише на світлині. Бережіть себе! Повірте, ще буде чудова нагода і погода для туристичних мандрівок!" - додають у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде переважно дощовою. Місцями можливі грози.

РБК-Україна також повідомляло, що Укргідрометцентр прогнозує теплий квітень.

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