В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили о лавинной опасности

Спасатели предупредили о 3-м уровне опасности из-за угрозы схода лавин.

"Согласитесь, не лучшие условия для походов в горы. Так что пока лучше насладиться красотой украинских гор только на фотографии. Берегите себя! Поверьте, еще будет отличный случай и погода для туристических путешествий!" - добавляют в ГСЧС.

Напомним, сегодня погода в Украине будет преимущественно дождливой. Местами возможны грозы.

РБК-Украина также сообщало, что Укргидрометцентр прогнозирует теплый апрель.

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