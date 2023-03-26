RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили о лавинной опасности

Фото: украинцев предупредили о лавинной опасности (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцев предупредили о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской области 26-27 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели предупредили о 3-м уровне опасности из-за угрозы схода лавин.

"Согласитесь, не лучшие условия для походов в горы. Так что пока лучше насладиться красотой украинских гор только на фотографии. Берегите себя! Поверьте, еще будет отличный случай и погода для туристических путешествий!" - добавляют в ГСЧС.

Напомним, сегодня погода в Украине будет преимущественно дождливой. Местами возможны грозы.

РБК-Украина также сообщало, что Укргидрометцентр прогнозирует теплый апрель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинегориГСЧС