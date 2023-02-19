У гори краще не ходити. Українців попередили про сніголавинну небезпеку

Рятувальники попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку 19-20 лютого, тож похід у гори краще відкласти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"19-20 лютого на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - сказано у повідомленні.
Окрім того, станом на 09:45, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західний 17 м/с., хуртовина, падає сніг. Температура повітря -5°С.
Як повідомлялося раніше, сьогодні опади очікуються у південних та західних областях України.
РБК-Україна також повідомляло, що цьогорічна весна буде теплою та ранньою, але з можливими сюрпризами як "арктичне" повітря та періоди похолодання.
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