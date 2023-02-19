ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик розповіла, де чекати опади сьогодні та коли чекати похолодання

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 лютого 2023 07:00
Синоптик розповіла, де чекати опади сьогодні та коли чекати похолодання Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, у неділю, 19 лютого, в Україні очікуються опади. Правда, їх слід очікувати тільки на півдні та заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Атмосферний фронт зараз пішов у східному напрямку. В Україні опади очікуються на півдні та заході, решта території - у сухому повітрі", - розповіла вона.

За словами синоптика, у Києві 19-го лютого без опадів, вдень лише +4 градуси.

Діденко додала, що похолоднішає в Україні вже в понеділок, 20 лютого, на 2-5 градусів.

Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

Нагадаємо, відомий віщун погоди Тимко III передбачив, що весна 2023 року настане в середині березня. Саме тоді й очікується потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Дві ППО, три БПЛА та 1000 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде