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В горы лучше не ходить. Украинцев предупредили о снеголавинной опасности

Фото: украинцев предупредили о снеголавинной опасности (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели предупреждают украинцев о значительной снеголавинной опасности 19-20 февраля, так что поход в горы лучше отложить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"19-20 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, на 09:45, на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 17 м/с, метель, падает снег. Температура воздуха -5°С.

Как сообщалось ранее, сегодня осадки ожидаются в южных и западных областях Украины.

РБК-Украина также сообщало, что весна этого года будет теплой и ранней, но с возможными сюрпризами как "арктический" воздух и периодами похолодания.

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