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Горели российские танки, пылали. СБУ показала работу ударного дрона (видео)

Фото: СБУ показала работу ударного дрона (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные с помощью ударного дрона уничтожают российские танки. Работу операторов показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Горели российские танки, пылали... а над ними наши ударные дроны кружили. Бъем врагов там, где они не ждут, но бъем так мощно - чтобы сразу росла статистика их потерь!" - отмечается в публикации.

Так, военные уничтожили:

  • 2 танка Т-80,
  • 1 танк Т-72,
  • 1 БПМ-2.

Между тем украинские военные уже в 25-ый раз ударили по позициям оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

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