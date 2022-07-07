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Горіли російські танки, палали. СБУ показала роботу ударного дрона (відео)

Фото: СБУ показала роботу ударного дрона (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за допомогою ударного дрона знищують російські танки. Роботу операторів показали на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Горіли російські танки, палали… А над ними наші ударні дрони кружляли. Б‘ємо ворогів там, де вони не чекають, але б‘ємо так потужно - щоб одразу зростала статистика їхніх втрат!" - зазначається у публікації.

Так, військові знищили:

  • 2 танки Т-80,
  • 1 танк Т-72,
  • 1 БПМ-2.

Тим часом українські військові вже у 25-ий раз вдарили по позиціях окупантів у Чорнобаївці Херсонської області.

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