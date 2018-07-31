Горбатюк подал иск против Луценко

Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить приказ генпрокурора о проверке Департамента спецрасследований

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк подал в Окружной административный суд Киева иск к генеральному прокурору Юрию Луценко, в котором просит отменить приказ генпрокурора о проверках Департамента спецрасследований. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Горбатюк просит суд признать противоправным и отменить приказ генпрокурора о проверке Департамента спецрасследований. Сейчас, как отметили в суде, решается вопрос об открытии производства по этому административному делу.

"Истец просит суд признать противоправными действия Генерального прокурора Юрия Луценко относительно утверждения пункта 4.2 плана первоочередных мероприятий ГПУ на II квартал 2018 года, который стал основанием для издания приказа "О проверке состояния организации работы в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 июля Луценко подписал приказ о ликвидации Департамента спецрасследований ГПУ.

Отметим, что ранее руководитель департамента Сергей Горбатюк заявлял, что ликвидация Департамента спецрасследований ГПУ затягивает следствие по делам Майдана

Также ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган пояснила, что Департамент спецрасследований ГПУ, которым руководит Сергей Горбатюк, трансформируется в следственное управление.