Горбатюк подав позов проти Луценка

Горбатюк просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора про перевірку Департаменту спецрозслідувань

Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до генерального прокурора Юрія Луценка, у якому просить скасувати наказ генпрокурора про перевірки Департаменту спецрозслідувань. Про це повідомляє прес-служба суда.

Горбатюк просить суд визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора про перевірку Департаменту спецрозслідувань. Наразі, як зазначили у суді, вирішується питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії Генерального прокурора Юрія Луценка щодо затвердження пункту 4.2 плану першочергових заходів ГПУ на ІІ квартал 2018 року, що став підставою для видання наказу "Про перевірку стану організації роботи у Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 липня Луценко підписав наказ про ліквідацію Департаменту спецрозслідувань ГПУ.

Відзначимо, що раніше керівник департаменту Сергій Горбатюк заявляв, що ліквідація Департаменту спецрозслідувань ГПУ затягує слідство у справах Майдану

Також раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган роз'ясняла, що Департамент спецрозслідувань ГПУ, яким керує Сергій Горбатюк, трансформується в слідче управління.