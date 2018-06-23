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На Донбассе за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 12:46
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 27 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 22 июня 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Во время боевых действий потерь за минувшие сутки в рядах украинских войск нет", - сообщил он.

По информации представителя Минобороны, за минувшие сутки боевики 27 раз обстреливали украинской позиции, украинские военные 17 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики продолжают обстреливать позиции операции объединенных сил (ООС) на Донбассе из запрещенного минскими соглашениями оружия.

В районе ООС на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 44,3 тыс. человек
Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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