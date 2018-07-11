Луценко подписал приказ о ликвидации Департамента специальных расследований ГПУ

Луценко ликвидировал в Генпрокуратуре в общем два департамента два управления

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) ликвидировано четыре самостоятельных структурных подразделения, среди которых и Департамент специальных расследований. Соответствующий приказ 11 июля 2018 года подписал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает пресс-служба ГПУ.

Документ имеет название "Об организационных изменениях в структуре и штатном расписании Генеральной прокуратуры Украины". Согласно ему, разграничены подразделения, которые осуществляют досудебное расследование и процессуальное руководство досудебным расследованием в Генеральной прокуратуре Украины.

Всего ликвидировано четыре самостоятельных структурных подразделения ГПУ:

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики

Департамент специальных расследований

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями

Управление процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями

В то же время принято решение о создании в структуре ГПУ самостоятельного структурного подразделения - Управления специальных расследований. Оно будет иметь ту же численность штата, что и управления в составе бывшего Департамента специальных расследований.

Так же отдел процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления специальных расследований включено в отдельное подразделение Департамента процессуального руководства в уголовных процессах, подследственных Государственном бюро расследований (ГБР).

"Кроме того, на базе двоих самостоятельных ликвидированных структурных подразделений образованы два новых управления в составе Главного следственного управления ГПУ:

Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики

Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган розъяснила, что Департамент спецрасследований ГПУ, которым руководит Сергей Горбатюк, трансформируется в следственное управление.

Ранее Горбатюк заявлял, что существует угроза прекращения существования Департамента спецрасследований в том виде, в котором он функционирует.