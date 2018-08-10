В горах Японии разбился спасательный вертолет с девятью людьми на борту

Следы крушения вертолета вскоре обнаружили в горном лесу в префектуре Гумма

В Японии спасательный вертолет, связь с которым исчезла над горами в центральной префектуре Гумма, разбился. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на министра транспорта страны.

Силы воздушной самообороны подтвердили, что правительственный спасательный вертолет с девятью людьми на борту разбился в районе главной японской горной вершины. Следы крушения вертолета вскоре обнаружили в горном лесу в префектуре Гумма.

Сообщается, что экипаж отправился туда, чтобы проверить подготовку горной тропы для альпинистов, открытие которой было намечено на эти выходные.

Напомним, в начале августа сообщалось, что в американском штате Оклахома потерпел крушение легкомоторный самолет EA400, в результате погибли пять человек. Самолет разбился неподалеку от Оклахома-Сити вскоре после вылета из регионального аэропорта в населенном пункте Понка-Сити. После падения судно загорелось.