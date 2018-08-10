В горах Японії розбився рятувальний вертоліт з дев'ятьма людьми на борту

Сліди катастрофи вертольота незабаром виявили в гірському лісі в префектурі Гумма

В Японії рятувальний вертоліт, зв'язок з яким зник над горами в центральній префектурі Гумма, розбився. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на міністра транспорту країни.

Сили повітряної самооборони підтвердили, що урядовий рятувальний вертоліт з дев'ятьма людьми на борту розбився в районі головної японської гірської вершини. Сліди катастрофи вертольота незабаром виявили в гірському лісі в префектурі Гумма.

Повідомляється, що екіпаж відправився туди, щоб перевірити підготовку гірської стежки для альпіністів, відкриття якої було намічено на ці вихідні.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що в американському штаті Оклахома зазнав аварії легкомоторний літак EA400, в результаті загинули п'ять осіб. Літак розбився неподалік від Оклахома-Сіті незабаром після вильоту з регіонального аеропорту у населеному пункті Понка-Сіті. Після падіння судно загорілося.