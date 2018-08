В США при крушении легкомоторного самолета погибли 5 человек

Самолет разбился неподалеку от Оклахома-Сити вскоре после вылета

В американском штате Оклахома потерпел крушение легкомоторный самолет EA400, в результате погибли пять человек. Об этом сообщает Fox News.

Самолет разбился неподалеку от Оклахома-Сити вскоре после вылета из регионального аэропорта в населенном пункте Понка-Сити. После падения судно загорелось.

Имена жертв на данный момент не сообщают. Поскольку самолет рассчитан на шесть человек, сначала спасатели сообщали о возможной гибели 6 людей. Из-за возгорания было невозможно сразу определить, сколько людей находилось в самолете.

As many as six people may be dead after small plane crashes in Oklahoma: officials https://t.co/MT5RnFA21p