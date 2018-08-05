В США при крушении легкомоторного самолета погибли 5 человек

Новости Происшествия 05.08.2018 - 04:14
Иллюстративное фото (wikimedia.org/Allen Drebert)
Иллюстративное фото (wikimedia.org/Allen Drebert)

Самолет разбился неподалеку от Оклахома-Сити вскоре после вылета

В американском штате Оклахома потерпел крушение легкомоторный самолет EA400, в результате погибли пять человек. Об этом сообщает Fox News.

Самолет разбился неподалеку от Оклахома-Сити вскоре после вылета из регионального аэропорта в населенном пункте Понка-Сити. После падения судно загорелось. 

Имена жертв на данный момент не сообщают. Поскольку самолет рассчитан на шесть человек, сначала спасатели сообщали о возможной гибели 6 людей. Из-за возгорания было невозможно сразу определить, сколько людей находилось в самолете.

Напомним, 4 августа небольшой самолет потерпел крушение в кантоне Нидвальден в Швейцарии, в следствие чего погибла семья из четырех человек. Среди погибших двое несовершеннолетних детей. Причины авиакатастрофы выясняют.

Из-за авиакатастрофы возник пожар, который распространился по окружающему лесному массиву. В результате пожара самолет полностью сгорел. На тушение возгорания и очистку места крушения отправился вертолет.

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