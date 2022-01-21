В горах оголошено штормове попередження: названо дату
Фото: в Карпатах оголошено штормове попередження (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Україні оголошено штормове попередження. В Карпатах буде сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина (1 рівень небезпечності, жовтий).
Як прогнозують синоптики УкрГідрометцетру, завтра буде снігопад у західних та північних областях. Температура повітря в горах складе -1-4 градусів морозу вдень, а вночі - від -4 до -8.
Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження. Сильний вітер сьогодні вдень в більшості областей.
РБК-Україна писало, що синоптики дали детальний прогноз погоди на сьогодні.