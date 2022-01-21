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Морозы усилятся и снег по всей стране: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 21 января 2022 06:00
Морозы усилятся и снег по всей стране: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня будет снежить по всей Украине, а морозы усилятся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 января по всей Украине будет идти снег, в большинстве регионов ожидаются шквалы. Температура воздуха снизится, местами до -14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По данным синоптиков, сегодня циклона IDA, а именно его фронтальные системы, продолжат перемещаться по территории Украины. Из-за чего в большинстве областей ожидают порывы ветра, а также осадки, но не большие.

Так, сегодня температура воздуха начнет снижаться, в Карпатах морозы до -14. В течение дня - облачно, по всей стране будет идти небольшой снег, лишь в южных областях днем без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и восточных регионах, а днем в большинстве областей порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем от 0 до -2, а ночью -3 -7 градусов;
  • на севере днем -1 +1 градусов, ночью -3 -5;
  • в восточных областях от -1 до +2 днем, а ночью -5 -8 градусов;
  • на юге страны днем от 0 до +3 градусов, ночью 0 -2;
  • в центральных областях от -1 до +1, а ночью -2 -5 градусов.

Морозы усилятся и снег по всей стране: прогноз погоды на сегодня

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В столице, сегодня в течение суток будет идти снег. Температура воздуха днем будет составлять 0 -2 градусов, а ночью -3 -5.

Морозы усилятся и снег по всей стране: прогноз погоды на сегодня

Напомним, синоптики прогнозируют в Украине новое похолодание и назвали дату.

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