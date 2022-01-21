Морозы усилятся и снег по всей стране: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 21 января по всей Украине будет идти снег, в большинстве регионов ожидаются шквалы. Температура воздуха снизится, местами до -14.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня циклона IDA, а именно его фронтальные системы, продолжат перемещаться по территории Украины. Из-за чего в большинстве областей ожидают порывы ветра, а также осадки, но не большие.
Так, сегодня температура воздуха начнет снижаться, в Карпатах морозы до -14. В течение дня - облачно, по всей стране будет идти небольшой снег, лишь в южных областях днем без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и восточных регионах, а днем в большинстве областей порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха составит:
- в западных областях днем от 0 до -2, а ночью -3 -7 градусов;
- на севере днем -1 +1 градусов, ночью -3 -5;
- в восточных областях от -1 до +2 днем, а ночью -5 -8 градусов;
- на юге страны днем от 0 до +3 градусов, ночью 0 -2;
- в центральных областях от -1 до +1, а ночью -2 -5 градусов.
Погода в Киеве
В столице, сегодня в течение суток будет идти снег. Температура воздуха днем будет составлять 0 -2 градусов, а ночью -3 -5.
Напомним, синоптики прогнозируют в Украине новое похолодание и назвали дату.