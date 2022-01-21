Морозы усилятся и снег по всей стране: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 21 января по всей Украине будет идти снег, в большинстве регионов ожидаются шквалы. Температура воздуха снизится, местами до -14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня циклона IDA, а именно его фронтальные системы, продолжат перемещаться по территории Украины. Из-за чего в большинстве областей ожидают порывы ветра, а также осадки, но не большие.

Так, сегодня температура воздуха начнет снижаться, в Карпатах морозы до -14. В течение дня - облачно, по всей стране будет идти небольшой снег, лишь в южных областях днем без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных и восточных регионах, а днем в большинстве областей порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

в западных областях днем от 0 до -2, а ночью -3 -7 градусов;

на севере днем -1 +1 градусов, ночью -3 -5;

в восточных областях от -1 до +2 днем, а ночью -5 -8 градусов;

на юге страны днем от 0 до +3 градусов, ночью 0 -2;

в центральных областях от -1 до +1, а ночью -2 -5 градусов.

Погода в Киеве

В столице, сегодня в течение суток будет идти снег. Температура воздуха днем будет составлять 0 -2 градусов, а ночью -3 -5.