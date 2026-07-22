Google знову відклала Gemini 3.5 Pro: які ШІ-моделі компанія випустила натомість

Оптимізація Gemini 3.6 Flash

Попередня модель Gemini 3.5 Flash офіційно виведена з експлуатації.

Її наступниця, Gemini 3.6 Flash, розроблялася на базі зворотного зв'язку від спільноти розробників. Ціль - усунення недоліків у процесах кодування та здешевлення вартості генерації відповідей.

Результати тестування за ключовими бенчмарками показують такі зміни:

Автоматизація кодування: у спеціалізованому тесті DeepSWE показник моделі зріс до 49 відсотків проти 37 відсотків у версії 3.5 Flash.

Взаємодія з системним інтерфейсом: оцінка за тестом OSWorld підвищилася до 83 відсотків порівняно з попередніми 78,4 відсотками.

Енергоефективність: модель потребує орієнтовно на 17 відсотків менше токенів для виконання аналогічного обсягу завдань.

Оптимізація архітектури дозволила компанії знизити вартість використання API. Поточний тариф становить 1,5 долара за 1 мільйон вхідних токенів та 7,5 долара за 1 мільйон вихідних токенів проти 9 доларів за вихідний обсяг у попередній модифікації.

Наразі Gemini 3.6 Flash інтегрується в API та починає замінювати попередню версію у вебзастосунку Gemini.

Розширення гілки 3.5: які рішення прийнято?

Паралельно з оновленням базової версії Google репрезентувала дві додаткові модифікації в межах лінійки 3.5:

Gemini 3.5 Flash Lite - високопродуктивна модель із швидкістю обробки до 350 токенів за секунду, орієнтована на масштабування автономних агентних систем.

Ціна за використання API становить 0,3 долара за 1 мільйон вхідних та 2,5 долара за 1 мільйон вихідних токенів. Модель також буде інтегрована у пошукову систему Google для формування блоків AI Overviews.

Gemini 3.5 Flash Cyber - перший узгоджений алгоритм Google, розроблений безпосередньо для задач аналізу та захисту цифрової інфраструктури.

За словами розробників, модель поєднує високу швидкість обробки даних серії Flash із функціоналом виявлення системних вразливостей.

З огляду на ризики подвійного призначення - зокрема ймовірність використання інструментарію для пошуку вразливостей із протиправною метою - Google обмежила публічний доступ до системи.

Gemini 3.5 Flash Cyber розгортатиметься виключно у межах пілотного проєкту на базі агента CodeMender від розробників Google DeepMind для обмеженого кола партнерів і державних структур.

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Статус розробки Gemini 3.5 Pro та запуск проєкту Gemini 4

Запуск топової модифікації Gemini 3.5 Pro, що позиціонується як прямий конкурент GPT 5.6 та Claude Fable/Sonnet 5, укотре відкладається.

Наразі алгоритм перебуває на етапі закритого тестування за участю обмеженої групи партнерів, а точні терміни релізу не розголошуються.

Ймовірно, затримка зумовлена необхідністю доопрацювання моделей генерації програмного коду до рівня рішень конкурентів.

Водночас у Google підтвердили початок попереднього навчання наступного покоління систем - Gemini 4. Розробка передбачає використання масштабнішої обчислювальної інфраструктури.

Терміни презентації четвертого покоління ШІ-моделі наразі не анонсуються.