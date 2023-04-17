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Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчає дітей кібербезпеці, - Мінцифра

Фото: Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчає дітей кібербезпеці (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Google запустив в Україні онлайн-гру Interland. Граючи, діти можуть навчитися протистояти кіберзагрозам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.

Онлайн-гра Interland від Google допоможе дітям під час пригод в уявному світі набути необхідних цифрових навичок та захиститись від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.

Interland містить чотири веб-гри:

  • У "Королівстві доброти" діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі.
  • У "Річці реальності" маленькі гравці навчаться розпізнавати фейки.
  • На "Уважній горі" дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі.
  • У "Вежі зі скарбами" вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

Гра безкоштовна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження. ЇЇ можна знайти за посиланням bit.ly/3mwdGaw.

Нагадаємо, що Нацполіція запустила мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей.

Також раніше ми писали про те, що для українців, що через повномасштабну російську агресію вимушено переїхали до інших країн, створили спеціальний застосунок I’m Ukrainian.

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