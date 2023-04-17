Google запускає в Україні онлайн-гру, яка навчає дітей кібербезпеці, - Мінцифра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.

Онлайн-гра Interland від Google допоможе дітям під час пригод в уявному світі набути необхідних цифрових навичок та захиститись від онлайн-загроз, таких як кібербулінг, фішинг чи шахрайство.



Interland містить чотири веб-гри:

У "Королівстві доброти" діти дізнаються, як чемно поводитися в мережі.

У "Річці реальності" маленькі гравці навчаться розпізнавати фейки.

На "Уважній горі" дізнаються, як обережно ділитися інформацією в мережі.

У "Вежі зі скарбами" вивчать, як зберігати свою особисту інформацію у безпеці.

Гра безкоштовна та доступна онлайн без реєстрації чи завантаження. ЇЇ можна знайти за посиланням bit.ly/3mwdGaw.