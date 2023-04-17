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Google запускает в Украине онлайн-игру, обучающую детей кибербезопасности, - Минцифра

Фото: Google запускает в Украине онлайн-игру, обучающую детей кибербезопасности (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Google запустил в Украине онлайн-игру Interland. Играя, дети могут научиться противостоять киберугрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.

Онлайн игра Interland от Google поможет детям во время приключений в воображаемом мире приобрести необходимые цифровые навыки и защититься от онлайн-угроз, таких, как кибербуллинг, фишинг или мошенничество.

Interland содержит четыре веб-игры:

  • В "Королевстве доброты" дети узнают, как вежливо вести себя в сети.
  • В "Реке реальности" маленькие игроки научатся распознавать фейки.
  • На "Внимательной горе" узнают, как аккуратно делиться информацией в сети.
  • В "Башне с сокровищами" учат, как хранить свою личную информацию в безопасности.

Игра бесплатная и доступна онлайн без регистрации или загрузки. Ее можно найти по ссылке: bit.ly/3mwdGaw.

Напомним, что Нацполиция запустила мобильное приложение для поиска пропавших детей.

Также ранее мы писали о том, что для украинцев, которые из-за полномасштабной российской агрессии вынужденно переехали в другие страны, создали специальное приложение I'm Ukrainian.

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