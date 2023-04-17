Google запускает в Украине онлайн-игру, обучающую детей кибербезопасности, - Минцифра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.

Онлайн игра Interland от Google поможет детям во время приключений в воображаемом мире приобрести необходимые цифровые навыки и защититься от онлайн-угроз, таких, как кибербуллинг, фишинг или мошенничество.



Interland содержит четыре веб-игры:

В "Королевстве доброты" дети узнают, как вежливо вести себя в сети.

В "Реке реальности" маленькие игроки научатся распознавать фейки.

На "Внимательной горе" узнают, как аккуратно делиться информацией в сети.

В "Башне с сокровищами" учат, как хранить свою личную информацию в безопасности.

Игра бесплатная и доступна онлайн без регистрации или загрузки. Ее можно найти по ссылке: bit.ly/3mwdGaw.