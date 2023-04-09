I’m Ukrainian. Як скористуватися застосунком для українців за кордоном
Для українців, що через повномасштабну російську агресію вимушено переїхали до інших країн, створили спеціальний застосунок I’m Ukrainian.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
За словами Мінінтеграції, за допомогою додатку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.
Наразі в додатку є такі сервіси:
- Події - можливість переглянути усі концерти українських гуртів та співаків у вашій країні;
- Мітали - можливість приєднатись до неформальних зустрічей українців у вашому місті;
- Бізнеси - можливість вибору послуг та сервісів, які надають українці у вашому місті чи країні. Та можливість зареєструвати власний бізнес в додатку, щоб розширювати коло українських клієнтів;
- Допомога - завдяки додатку можна знайти необхідну допомогу в країні, де ви перебуваєте;
- Зустрічі;
- Спільноти;
- Корисний онлайн;
Крім того, за допомогою додатку можна знайти роботу, навчання чи професійні курси.
Зазначається, що додаток доступний тільки для українців. Його інтегровано в "Дію", саме через неї відбувається підтвердження громадянства.
Наразі додаток працює вже в 30 країнах світу.
Фото: додаток доступний в 30 країнах світу (iamukrainian.app)
Для користування додатком потрібно:
- мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";
- завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням;
- під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;
- вибрати "Вхід через Дію".
Нагадаємо, ми повідомляли, що українці, що були вакциновані за кордоном зможуть згенерувати COVID-сертифікати у "Дії".
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