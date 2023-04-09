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I’m Ukrainian. Як скористуватися застосунком для українців за кордоном

Новость на русском →
Україна, Неділя 09 квітня 2023 00:19
I’m Ukrainian. Як скористуватися застосунком для українців за кордоном Фото: для українців створили спеціальний застосунок I’m Ukrainian (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Для українців, що через повномасштабну російську агресію вимушено переїхали до інших країн, створили спеціальний застосунок I’m Ukrainian.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

За словами Мінінтеграції, за допомогою додатку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.

Наразі в додатку є такі сервіси:

  • Події - можливість переглянути усі концерти українських гуртів та співаків у вашій країні;
  • Мітали - можливість приєднатись до неформальних зустрічей українців у вашому місті;
  • Бізнеси - можливість вибору послуг та сервісів, які надають українці у вашому місті чи країні. Та можливість зареєструвати власний бізнес в додатку, щоб розширювати коло українських клієнтів;
  • Допомога - завдяки додатку можна знайти необхідну допомогу в країні, де ви перебуваєте;
  • Зустрічі;
  • Спільноти;
  • Корисний онлайн;

Крім того, за допомогою додатку можна знайти роботу, навчання чи професійні курси.

Зазначається, що додаток доступний тільки для українців. Його інтегровано в "Дію", саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Наразі додаток працює вже в 30 країнах світу.

I’m Ukrainian. Як скористуватися застосунком для українців за кордономФото: додаток доступний в 30 країнах світу (iamukrainian.app)

Для користування додатком потрібно:

  • мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";
  • завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням;
  • під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;
  • вибрати "Вхід через Дію".

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці, що були вакциновані за кордоном зможуть згенерувати COVID-сертифікати у "Дії".

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