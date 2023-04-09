I’m Ukrainian. Як скористуватися застосунком для українців за кордоном

Для українців, що через повномасштабну російську агресію вимушено переїхали до інших країн, створили спеціальний застосунок I’m Ukrainian.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

За словами Мінінтеграції, за допомогою додатку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.

Наразі в додатку є такі сервіси:

Події - можливість переглянути усі концерти українських гуртів та співаків у вашій країні;

Мітали - можливість приєднатись до неформальних зустрічей українців у вашому місті;

Бізнеси - можливість вибору послуг та сервісів, які надають українці у вашому місті чи країні. Та можливість зареєструвати власний бізнес в додатку, щоб розширювати коло українських клієнтів;

Допомога - завдяки додатку можна знайти необхідну допомогу в країні, де ви перебуваєте;

Зустрічі;

Спільноти;

Корисний онлайн;

Крім того, за допомогою додатку можна знайти роботу, навчання чи професійні курси.

Зазначається, що додаток доступний тільки для українців. Його інтегровано в "Дію", саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Наразі додаток працює вже в 30 країнах світу.

Фото: додаток доступний в 30 країнах світу (iamukrainian.app)

Для користування додатком потрібно:

мати встановлений на мобільному телефоні застосунок "Дія";

завантажити I’m Ukrainian можна за цим посиланням;

під час реєстрації вказати адресу своєї електронної пошти;

вибрати "Вхід через Дію".

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці, що були вакциновані за кордоном зможуть згенерувати COVID-сертифікати у "Дії".

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