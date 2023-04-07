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Нацполіція запустила мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей

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Київ, П'ятниця 07 квітня 2023 14:30
Нацполіція запустила мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей Фото: Нацполіція запустила мобільний застосунок для пошуку зниклих дітей (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Нацполіція запустила мобільний застосунок "Reunite Ukraine" для пошуку зниклих дітей. Це допоможе тим хто втратив зв'язок через війну або були незаконно депортовані на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацполіції.

"З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну до органів поліції надійшло понад 11 тисяч звернень щодо зникнення дітей. Наразі поліція розшукує 381 дитину" -, повідомив заступник голови Нацполіції Олексадр Фацевич.

Також він зазначив, що за інформацією Національного інформаційного бюро, депортовано понад 19,5 тисяч українських дітей.

Як працює застосунок:

1. Завантажте додаток "Reunite Ukraine" в App Store або Google Play.

2. Створіть профіль, додайте інформацію та фотографії про себе та свою родину, зокрема тієї особи, яка розшукується. Чим більше інформації завантажується, тим ефективнішим є пошук.

3. Технологія штучного інтелекту додатка порівняє ваші дані із даними членів вашої родини, коли вони також створять профілі.

4. У разі збігу інформації між двома профілями працівники поліції здійснюють їхню перевірку.

5. Особи, дані яких збігаються в додатку та перевірені поліцією, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомленнями.

6. Після чого можна швидко зв'язатися зі своїми близькими.

Крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територіях і відвідують там школи, дитсадки тощо.

Раніше ми писали про те, що у Слов'янську ухвалили рішення позбавити обов’язків опікунів, які відмовляться від евакуації дітей.

Також нагадаємо, що РФ вкрала майже 4400 дітей-сиріт з України.

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