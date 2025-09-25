Google запускає Android для комп'ютерів: коли вийде нова ОС

Що відомо

"Ми неймовірно схвильовані тим, що готуємо запуск на наступний рік", - заявив глава екосистеми Android в Google, Самір Самат.

За його словами, Google хоче перенести всі досягнення в галузі штучного інтелекту, які активно впроваджуються в Android, на комп'ютери, а також забезпечити безшовну інтеграцію ноутбуків з рештою екосистеми Android.

Фактично йдеться про те, що досвід ChromeOS буде збережено, але технологічна база буде перебудована на Android.

Самір Самат (фото: Qualcomm)

Хоча поки що ні Google, ні Qualcomm не розкривають деталей співпраці, експерти вважають, що нова ОС може бути оптимізована для процесорів Snapdragon X2 Elite і Elite Extreme, представлених сьогодні Qualcomm як "найбільш енергоефективні чіпи для ПК на базі Windows".

Не виключено, що саме вони стануть основою для перших ноутбуків з Android.