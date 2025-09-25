Google запускає Android для комп'ютерів: коли вийде нова ОС

Однією з головних новин із саміту Qualcomm Snapdragon на Гаваях стала заява Google про створення нової операційної системи для комп'ютерів. Компанія об'єднує Android і ChromeOS в єдину платформу, яка має вийти вже наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
"Ми неймовірно схвильовані тим, що готуємо запуск на наступний рік", - заявив глава екосистеми Android в Google, Самір Самат.
За його словами, Google хоче перенести всі досягнення в галузі штучного інтелекту, які активно впроваджуються в Android, на комп'ютери, а також забезпечити безшовну інтеграцію ноутбуків з рештою екосистеми Android.
Фактично йдеться про те, що досвід ChromeOS буде збережено, але технологічна база буде перебудована на Android.
Хоча поки що ні Google, ні Qualcomm не розкривають деталей співпраці, експерти вважають, що нова ОС може бути оптимізована для процесорів Snapdragon X2 Elite і Elite Extreme, представлених сьогодні Qualcomm як "найбільш енергоефективні чіпи для ПК на базі Windows".
Не виключено, що саме вони стануть основою для перших ноутбуків з Android.
Вас може зацікавити: