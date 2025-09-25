Google запускает Android для компьютеров: когда выйдет новая ОС

Одной из главных новостей с саммита Qualcomm Snapdragon на Гавайях стало заявление Google о создании новой операционной системы для компьютеров. Компания объединяет Android и ChromeOS в единую платформу, которая должна выйти уже в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
"Мы невероятно взволнованы тем, что готовим запуск на следующий год", - заявил глава экосистемы Android в Google, Самир Самат.
По его словам, Google хочет перенести все достижения в области искусственного интеллекта, которые активно внедряются в Android, на компьютеры, а также обеспечить бесшовную интеграцию ноутбуков с остальной экосистемой Android.
Фактически речь идет о том, что опыт ChromeOS будет сохранен, но технологическая база будет перестроена на Android.
Хотя пока ни Google, ни Qualcomm не раскрывают деталей сотрудничества, эксперты считают, что новая ОС может быть оптимизирована для процессоров Snapdragon X2 Elite и Elite Extreme, представленных сегодня Qualcomm как "самые энергоэффективные чипы для ПК на базе Windows".
Не исключено, что именно они станут основой для первых ноутбуков с Android.
Вас может заинтересовать: