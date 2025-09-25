Google запускает Android для компьютеров: когда выйдет новая ОС

Что известно

"Мы невероятно взволнованы тем, что готовим запуск на следующий год", - заявил глава экосистемы Android в Google, Самир Самат.

По его словам, Google хочет перенести все достижения в области искусственного интеллекта, которые активно внедряются в Android, на компьютеры, а также обеспечить бесшовную интеграцию ноутбуков с остальной экосистемой Android.

Фактически речь идет о том, что опыт ChromeOS будет сохранен, но технологическая база будет перестроена на Android.

Самир Самат (фото: Qualcomm)

Хотя пока ни Google, ни Qualcomm не раскрывают деталей сотрудничества, эксперты считают, что новая ОС может быть оптимизирована для процессоров Snapdragon X2 Elite и Elite Extreme, представленных сегодня Qualcomm как "самые энергоэффективные чипы для ПК на базе Windows".

Не исключено, что именно они станут основой для первых ноутбуков с Android.