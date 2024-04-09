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Google запрошує на безкоштовну практичну програму "Знаходьте нових клієнтів за кордоном"

Вівторок 09 квітня 2024 09:45 promo
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Google запрошує на безкоштовну практичну програму "Знаходьте нових клієнтів за кордоном" Фото: Google запрошує на безкоштовну практичну програму "Знаходьте нових клієнтів за кордоном" (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Google запускає нову безкоштовну програму "Знаходьте нових клієнтів за кордоном", спрямовану на українські бізнеси, які вже мають іноземних клієнтів, а також на тих, хто лише наважується почати експортну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"В теперішніх непростих умовах українській бізнес зіткнувся не лише з численними викликами, але й із стимулами для трансформації та розвитку. Українські компанії шукають нові можливості, масштабуються та виходять на міжнародні ринки, роблячи свій внесок у відновлення та економічне зростання країни", - йдеться в прес-релізі компанії.

Інвестуючи 3 години щотижня у навчання учасники програми мають можливість:

  • розробити власну стратегію виходу на нові ринки;
  • адаптувати товари чи послуги до іноземного споживача;
  • навчитися використовувати цифрові інструменти, щоб привернути увагу потенційних клієнтів.

Навчальна програма розпочинається 16 квітня, і всі охочі можуть зареєструватися для участі вже зараз на сайті.

Усі зареєстровані учасники мають змогу отримати купон на Google Ads, а ті хто пройшов 90% тренінгів отримують сертифікат участі та пакет виходу на експорт: консультацію експерта та цифрові інструменти (доступно для 100 учасників).

Серед тренерів програми – викладачі Київської школи економіки, експерти Google, Webpromoexperts, представники українських бізнесів і стартапів

Більше інформації про програму “Знаходьте нових клієнтів за кордоном” й реєстрація за посиланням.

Програма реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес, NAZOVNI, Українського фонду стартапів, Київської школи економіки, Start Global, WebPromoExperts та EdEra.

Google також пропонує інші корисні ресурси для бізнесу. Більше інформації на освітньому хабі Google Знання.

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