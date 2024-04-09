Google приглашает на бесплатную практическую программу "Находите новых клиентов за рубежом"

Google запускает новую бесплатную программу "Находите новых клиентов за рубежом", направленную на украинские бизнесы, уже имеющие иностранных клиентов, а также на тех, кто только решается начать экспортную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В нынешних непростых условиях украинский бизнес столкнулся не только с многочисленными вызовами, но и со стимулами для трансформации и развития. Украинские компании ищут новые возможности, масштабируются и выходят на международные рынки, делая свой вклад в восстановление и экономический рост страны", - говорится в пресс-релизе компании.

Инвестируя 3 часа еженедельно в обучение участники программы имеют возможность:

разработать собственную стратегию выхода на новые рынки;

адаптировать товары или услуги к иностранному потребителю;

научиться использовать цифровые инструменты, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов.

Учебная программа начинается 16 апреля и все желающие могут зарегистрироваться для участия уже сейчас на сайте.

Все зарегистрированные участники могут получить купон на Google Ads, а прошедшие 90% тренингов получают сертификат участия и пакет выхода на экспорт: консультацию эксперта и цифровые инструменты (доступно для 100 участников).

Среди тренеров программы – преподаватели Киевской школы экономики, эксперты Google, Webpromoexperts, представители украинских бизнесов и стартапов

Больше информации о программе "Находите новых клиентов за границей" и регистрация по ссылке.

Программа реализуется при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национального проекта Дія.Бізнес, NAZOVNI, Украинского фонда стартапов, Киевской школы экономики, Start Global, WebPromoExperts и EdEra.

Google также предлагает другие полезные ресурсы для бизнеса. Больше информации на образовательном хабе Google Знания.