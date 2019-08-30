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Google обнаружил систему, которая 2,5 года взламывала тысячи iPhone

Новости » Общество    30.08.2019 - 18:13
Google обнаружил систему, которая 2,5 года взламывала тысячи iPhone
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)

Злоумышленникам была доступна практически вся личная информация

Исследователи из внешней службы безопасности Google обнаружили операцию по взлому iPhone, жертвами которой стали тысячи пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Cообщается, что на протяжении 2,5 лет эта система использовала небольшое количество взломанных сайтов для распространения вредоносных программ на телефоны пользователей. Достаточно было лишь раз зайти на сайт.

После взлома, злоумышленникам было доступно местоположение, все пароли, истории чатов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и iMessage, а также адресная книга и база данных Gmail.

Избавиться от этого можно было достаточно просто. Нужно было перезагрузить телефон и не посещать больше взломанный сайт. Однако некоторые данные и так оставались у злоумышленников.

"Учитывая широту похищенной информации, злоумышленники, тем не менее, могут поддерживать постоянный доступ к различным учетным записям и службам, используя украденные данные аутентификации из цепочки для паролей, даже после потери доступа к устройству", - говорится в сообщении.

В общей сложности для запуска системы было использовано 14 уязвимостей в iOS.

В компании Google проинформировали, что сообщили Apple о проблемах безопасности их операционной системы 1 февраля. Затем, 7 февраля, Apple выпустила обновление, которое исправило эти недостатки.

Напомним, недавно Apple назвала дату презентации новых iPhone. Ожидается, что Applе покажет три новые модели iPhone, которые придут на смену iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR

Ранее сообщалось, что Google випустит новую версию операционной системы Android уже в начале сентября. Однако обновление получат не все смартфоны, а лишь одна марка гаджетов.

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