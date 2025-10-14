UA

Курс долара Економіка Авто Tech

У Google з'явиться можливість приховувати рекламу, але є нюанс

Google змінила оформлення реклами в пошуковій видачі (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google оновила спосіб відображення рекламних результатів у пошуку - тепер вони виділяються більш помітною міткою і збираються в окремий блок, який можна згорнути. Однак користувачам все одно доведеться спочатку прокрутити сторінку до кінця рекламної секції, перш ніж приховати її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал Engadget.

Що відомо

Раніше кожне платне посилання в пошуку Google відзначалося окремою міткою "спонсоровано". Тепер усі рекламні результати зібрані в одному блоці, що згортається, у верхній частині сторінки. Цей блок відзначений великою міткою, яка залишається видимою під час прокручування. Внизу цього блоку розміщена кнопка для приховування спонсорованих результатів.

Після натискання реклама згортається під загальною міткою, а повторне натискання знову розкриває її. Оновлення вже поступово впроваджується як на настільних, так і на мобільних версіях пошуковика.

Тепер платні результати об'єднані під одним заголовком, і користувач може згорнути весь цей розділ (фото: The Verge)

За останні роки Google неодноразово піддавався критиці за те, що візуально зближує платні та органічні результати. У 2020 році компанія замінила позначення "ads" ("реклама") на більш м'яке "sponsored" ("спонсоровано").

Скептики вважають, що це зроблено для того, щоб реклама сприймалася звичніше для користувачів, які виросли на контенті від блогерів та інфлюенсерів.

У самій Google заявляють, що нове оформлення має "спростити навігацію". Однак частина користувачів зазначає, що справді зручніше було б приховувати рекламні блоки до того, як їх доводиться перегортати. Але на це, схоже, компанія не піде - адже пошукова реклама залишається основним джерелом її доходу.

