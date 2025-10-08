Google дарує українським студентам безкоштовний доступ до Gemini та AI Pro: як отримати
Компанія Google запустила програму підтримки українських студентів - тепер учні зможуть отримати рік безкоштовного доступу до набору АІ-інструментів AI Pro, включно з останньою версією Gemini 2.5 Pro.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Ініціатива спрямована на розвиток інноваційної освіти в Україні та підтримку молодих фахівців, які використовують технології для навчання, досліджень і кар'єрного зростання.
Що входить до набору AI Pro
Gemini 2.5 Pro без обмежень. Допомагає розв'язувати навчальні завдання, писати есе та аналізувати зображення.
Deep Research. Глибокий пошук і структурування даних із сотень джерел - ідеальне рішення для курсових і наукових робіт.
NotebookLM. Асистент для організації знань і нотаток, тепер із п'ятикратно збільшеним обсягом мультимедійних матеріалів.
Veo 3. Створює 8-секундні відеоролики зі звуком за текстом або зображенням - зручно для презентацій і навчальних проектів.
Jules. ШІ-помічник для студентів IT-спеціальностей: виправляє помилки в коді та допомагає розробляти нові функції.
2 ТБ хмарного сховища. Достатньо місця для всіх файлів, проектів і документів у Google Диску, Gmail і Google Фото.
Як отримати безкоштовний доступ
Студенти від 18 років можуть активувати підписку безкоштовно.
Для цього потрібно заповнити форму до 9 грудня включно. Після реєстрації на електронну пошту надійде лист із підтвердженням та інструкцією з активації.
Gemini Академія: безкоштовний вебінар від Google
Щоб максимально використати нові можливості, Google проведе практичний онлайн-вебінар Gemini Академія для студентів.
Під час сесії експерти покажуть, як ШІ допомагає:
- конспектувати лекції та готуватися до іспитів
- формулювати ефективні промпти
- застосовувати Gemini в навчальних і дослідницьких проектах.
Захід відбудеться за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України.
Коли: 21 жовтня, 17:00
Реєстрація: за посиланням.
Сучасні технології штучного інтелекту змінюють підхід до навчання та роботи. Google закликає українських студентів навчатися новому, розвивати практичні навички та ставати конкурентоспроможними на ринку праці майбутнього.
