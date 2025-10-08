ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Google дарує українським студентам безкоштовний доступ до Gemini та AI Pro: як отримати

Середа 08 жовтня 2025 12:07
UA EN RU
Google дарує українським студентам безкоштовний доступ до Gemini та AI Pro: як отримати Українські студенти отримають рік безкоштовних АІ-інструментів від Google (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google запустила програму підтримки українських студентів - тепер учні зможуть отримати рік безкоштовного доступу до набору АІ-інструментів AI Pro, включно з останньою версією Gemini 2.5 Pro.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Ініціатива спрямована на розвиток інноваційної освіти в Україні та підтримку молодих фахівців, які використовують технології для навчання, досліджень і кар'єрного зростання.

Що входить до набору AI Pro

Gemini 2.5 Pro без обмежень. Допомагає розв'язувати навчальні завдання, писати есе та аналізувати зображення.

Deep Research. Глибокий пошук і структурування даних із сотень джерел - ідеальне рішення для курсових і наукових робіт.

NotebookLM. Асистент для організації знань і нотаток, тепер із п'ятикратно збільшеним обсягом мультимедійних матеріалів.

Veo 3. Створює 8-секундні відеоролики зі звуком за текстом або зображенням - зручно для презентацій і навчальних проектів.

Jules. ШІ-помічник для студентів IT-спеціальностей: виправляє помилки в коді та допомагає розробляти нові функції.

2 ТБ хмарного сховища. Достатньо місця для всіх файлів, проектів і документів у Google Диску, Gmail і Google Фото.

Як отримати безкоштовний доступ

Студенти від 18 років можуть активувати підписку безкоштовно.

Для цього потрібно заповнити форму до 9 грудня включно. Після реєстрації на електронну пошту надійде лист із підтвердженням та інструкцією з активації.

Gemini Академія: безкоштовний вебінар від Google

Щоб максимально використати нові можливості, Google проведе практичний онлайн-вебінар Gemini Академія для студентів.

Під час сесії експерти покажуть, як ШІ допомагає:

  • конспектувати лекції та готуватися до іспитів
  • формулювати ефективні промпти
  • застосовувати Gemini в навчальних і дослідницьких проектах.

Захід відбудеться за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України.

Коли: 21 жовтня, 17:00

Реєстрація: за посиланням.

Сучасні технології штучного інтелекту змінюють підхід до навчання та роботи. Google закликає українських студентів навчатися новому, розвивати практичні навички та ставати конкурентоспроможними на ринку праці майбутнього.

Зазначимо, що раніше Google додала Gemini прямо в Chrome, розширивши можливості браузера та інтегрувавши генеративний ШІ в панель пошуку й адресний рядок.

Раніше ми розповідали, як заборонити Google Gemini запам'ятовувати ваші чати і захистити особисті дані за допомогою вбудованих налаштувань приватності.

Також дізнайтеся, як поліпшити відповіді Google Gemini за допомогою простого налаштування, про яке мало хто знає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Міносвіти Навчальний рік Штучний інтелект Студенти
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи