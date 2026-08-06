Google вимикає Assistant: мільйони Android-гаджетів примусово переведуть на Gemini

Google офіційно підтвердила дату відключення класичного голосового помічника Google Assistant на мобільних пристроях. Користувачів Android-смартфонів, смарт-годинників та сумісних гаджетів примусово переводитимуть на ШІ Gemini.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ars Technica.
Примітно, що початковий план передбачав закриття Assistant наприкінці 2025 року, однак Google надала сервісу коротке відтермінування, щоб доопрацювати та стабілізувати функціонал Gemini.
Зміни стосуватимуться більшості сучасних девайсів, що працюють у поєднанні зі смартфонами.
Під відключення підпадають:
Важливо, що повний перехід на Gemini не відбудеться для всіх пристроїв одночасно.
За даними розробників, Google Assistant тимчасово збережеться на
Розробники акцентують: зміна асистента означає кардинальну зміну принципів взаємодії з гаджетами.
Якщо Assistant виконував базові команди за жорстким і передбачуваним алгоритмом, то Gemini працює як повноцінна мовна модель, яка викликає окремі інструменти для виконання завдань.
Це забезпечує значно глибше розуміння контексту та розмовні можливості, проте іноді може ускладнювати виконання простих швидких команд (наприклад, встановлення таймера чи будильника).
З усім тим, у Google переконані, що саме генеративний ШІ є майбутнім голосового керування гаджетами.