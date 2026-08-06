Google отключает Assistant: миллионы Android-гаджетов принудительно переведут на Gemini

Google официально подтвердила дату отключения классического голосового помощника Google Assistant на мобильных устройствах. ВПользователей Android-смартфонов, смарт-часов и совместимых гаджетов будут принудительно переводить на ИИ Gemini.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.
Примечательно, что первоначальный план предполагал закрытие Assistant в конце 2025 года, однако Google предоставила сервису короткую отсрочку, чтобы доработать и стабилизировать функционал Gemini.
Изменения будут касаться большинства современных девайсов, работающих в сочетании со смартфонами.
Под отключения подпадают:
Важно, что полный переход на Gemini не произойдет для всех устройств одновременно.
По данным разработчиков, Google Assistant временно сохранится на
Разработчики акцентируют внимание: смена ассистента означает кардинальное изменение принципов взаимодействия с гаджетами.
Если Assistant выполнял базовые команды по жесткому и предполагаемому алгоритму, то Gemini работает как полноценная языковая модель, вызывающая отдельные инструменты для выполнения задач.
Это обеспечивает гораздо более глубокое понимание контекста и разговорные возможности, однако иногда может затруднять выполнение простых быстрых команд (например, установка таймера или будильника).
Со всем тем в Google убеждены, что именно генеративный ИИ является будущим голосового управления гаджетами.