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Google отключает Assistant: миллионы Android-гаджетов принудительно переведут на Gemini

10:13 06.08.2026 Чт
2 мин
Смена произойдет уже в начале осени
aimg Ольга Завада
Эра классического Google Assistant окончательно подходит к концу (фото: Unsplash)

Google официально подтвердила дату отключения классического голосового помощника Google Assistant на мобильных устройствах. ВПользователей Android-смартфонов, смарт-часов и совместимых гаджетов будут принудительно переводить на ИИ Gemini.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

Примечательно, что первоначальный план предполагал закрытие Assistant в конце 2025 года, однако Google предоставила сервису короткую отсрочку, чтобы доработать и стабилизировать функционал Gemini.

Какие устройства потеряют Google Assistant?

Изменения будут касаться большинства современных девайсов, работающих в сочетании со смартфонами.

Под отключения подпадают:

  • Смартфоны и планшеты на Android, отвечающие минимальным системным требованиям для работы Gemini;
  • Смарт-часы на базе WearOS;
  • Беспроводные наушники и другие подключенные аксессуары с поддержкой Assistant;
  • Автомобильная система Android Auto, которая дублирует интерфейс смартфона пользователя.

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Исключения и временные задержки

Важно, что полный переход на Gemini не произойдет для всех устройств одновременно.

По данным разработчиков, Google Assistant временно сохранится на

  • устройствах под управлением Google TV и цифровых медиаплеерах;
  • Автомобили со встроенной ОС от Google (Google built-in);
  • Устаревшие смартфоны под управлением Android 9 или более старые версии с объемом оперативной памяти менее 2 ГБ;
  • Устройства в регионах, где Gemini официально еще не запущен.

Чего ждать пользователям?

Разработчики акцентируют внимание: смена ассистента означает кардинальное изменение принципов взаимодействия с гаджетами.

Если Assistant выполнял базовые команды по жесткому и предполагаемому алгоритму, то Gemini работает как полноценная языковая модель, вызывающая отдельные инструменты для выполнения задач.

Это обеспечивает гораздо более глубокое понимание контекста и разговорные возможности, однако иногда может затруднять выполнение простых быстрых команд (например, установка таймера или будильника).

Со всем тем в Google убеждены, что именно генеративный ИИ является будущим голосового управления гаджетами.

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