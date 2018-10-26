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Google уволила за сексуальные домогательства 48 работников

Новости » Общество    26.10.2018 - 22:31
Фото: офис Googlе (flickr.com/romanboed)
Фото: офис Googlе (flickr.com/romanboed)

Это количество сотрудников Googlе уволила течение двух лет

В течение двух лет кампания Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи, передает РБК-Украина со ссылкой на Fortune.

В частности, за это время в компании в связи с обвинениями в харассменте уволили 13 топ-менеджеров. Об этом написал гендиректор Google в корпоративной записке в ответ на материал в New York Times.

В статье, в частности, говорилось о том, что разработчик операционной системы Android Энди Рубин получил 90 млн долларов после его увольнения из компании. Это при том, что его обвинили в неподобающем поведении. Сам Рубин отверг все обвинения, назвав их "частью клеветнической кампании бывшей жены" перед разводом.

Пичаи отметил, что компания Google внимательно рассматривает каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Кроме того, ни один из сотрудников, которые были уволены после обвинений в харассменте, не получил выходное пособие.

Напомним, в июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google Alphabet на рекордную сумму 5,06 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением.

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