Googlе звільнила за сексуальні домагання 48 працівників

Фото: офіс Googlе (flickr.com/romanboed)

Цю кількість спіробітників Googlе звільнила протягом двох років

Протягом двох років коампанія Google звільнила 48 співробітників через звинувачення у сексуальних домаганнях. Про це повідомив генеральний директор компанії Сундар Пічаї, передає РБК-Україна із посиланням на Fortune.

Зокрема, за цей час у компанії в зв'язку зі звинуваченнями у харасменті звільнили 13 топ-менеджерів. Про це написав гендиректор Google у корпоративній записці у відповідь на матеріал в New York Times.

У статті, зокрема, йшлося про те, що розробник операційної системи Android Енді Рубін отримав 90 млн доларів після його звільнення з компанії. Це при тому, що його звинуватили в неналежній поведінці. Сам Рубін відкинув усі звинувачення, назвавши їх "частиною наклепницької кампанії колишньої дружини" перед розлученням.

Пічаї зазначив, що компанія Google уважно розглядає кожну скаргу про сексуальні домагання або неналежну поведінку. Крім того, жоден зі співробітників, яких було звільнено після звинувачень у харасменті, не отримав вихідну допомогу.

Нагадаємо, у липні 2018 року Єврокомісія оштрафувала материнську компанію Google Alphabet на рекордну суму 5,06 млрд доларів за зловживання домінуючим становищем.