Єврокомісія оштрафувала Google більш, ніж на 5 млрд доларів

Як зазначається, це найбільший штраф в історії антимонопольних розглядів Брюсселя

Єврокомісія оштрафувала материнську компанію Google Alphabet на рекордну суму 5,06 млрд доларів за зловживання домінуючим становищем. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Єврокомісії.

Як повідомляється, Google використовував Android в якості засобу для закріплення домінування своєї пошукової системи.

За словами комісара з антимонопольної політики ЄС Маргарет Вестагер, це є незаконним.

Також наголошується, що тепер Google має припинити незаконні дії протягом 90 днів. В іншому випадку компанії загрожує додатковий штраф у розмірі до 5% від денного обороту Alphabet.

Нагадаємо, в червні 2017 року Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за порушення правил антимонопольного законодавства. Тоді порушення полягало в тому, що компанія, використовуючи своє домінуюче становище на ринку пошукових систем, віддавала незаконне перевагу своїм власним продуктом - магазину порівняння покупок Google.

Пізніше проти Alphabet Inc's (GOOGL.O) Google знову відкривали справу.