Google хранит данные о местоположении без согласия пользователей, - АР

Google получает информацию о перемещениях пользователей, даже если те отключили на своих смартфонах функцию Location History

Компания Google получает информацию о перемещениях пользователей, даже если те отключили на своих смартфонах функцию Location History, которая позволяет создавать карту перемещений гаджета, а заодно и его владельца. Об этом заявляет Associated Press (AP).

Проведенное расследование показало, что информацию о местонахождении устройства компания получает благодаря тому, что некоторые из его сервисов по умолчанию настроены так, чтобы автоматически сохранять эту информацию. Таким образом, Google узнает о местонахождении пользователя в тот момент, когда он просто запускаете на своем смартфоне приложение Google Maps, говорится в отчете АР.

Кроме того, выдать пользователя Google могут даже такие запросы в поисковике, как "печенье с шоколадной крошкой". В частности, обрабатывая такой запрос, Google заодно точно определяет широту и долготу точки, из которой отправлен запрос, и сохраняет эти данные. Отметим, что выводы расследования AP подтвердили эксперты в сфере компьютерных технологий из Принстонского университета.

AP провело эксперимент, составив карту перемещений принстонского специалиста Центра политики в области информационных технологий Гюнеша Акара, в течение трех дней пользовавшегося смартфоном с установленными на нем приложениями Google. Указано, что функция Location History на гаджете была отключена. Тем не менее в его аккаунте была записана полная информация о поездках Акара в Нью-Йорк и его перемещениях по Манхэттену.

В отчете AP говорится, что защититься от сбора информации о том, где вы находитесь, все-таки можно. Для этого необходимо, в частности, отключить функцию Web & App Activity, однако в этом случае Google перестанет собирать информацию о сделанных вами запросах и других действиях, что снизит эффективность Google Assistant.

​В официальном ответе Google на запрос AP отмечается, что компания использует данные о местонахождении пользователей, в том числе через сервисы Location History и Web & App Activity, для улучшения оказываемых им услуг.

Напомним, в марте 2018 года в Федеральный суд штата Калифорния поступил первый иск против Facebook.



