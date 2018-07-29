Google запретил майнинг на своей операционной системе

Компания Google добавила список запрещенных приложений в своем фирменном магазине Play Store

Под блокировку компании Google попали приложения для добычи криптовалюты. Об этом сообщает The Varge.

Исключение сделаны только для тех приложений, которые используются для удаленного управления майнингом.

Также, в список запрещенных приложений вошли копии уже известных приложений, дублирующих контент своих «оригинальных» копий.

Кроме этого, компания Google запретила программы, в которых присутствует реклама продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Также, запрет распространен и на приложения в которых пользователей заставляют кликать на рекламу, или делиться личной информацией.

Напомним, Google планирует обжаловать решение Еврокомиссии относительно штрафа 4,34 млрд евро. Ранее Еврокомиссия обвинила Google в незаконных ограничениях производителей устройств Android и операторов мобильной связи для закрепления своего доминирующего положения в поисковых системах.