Google тестує на Android можливість випробувати платні ігри безкоштовно

Чому звичайні демоверсії не вирішують проблему

Наразі розробники, які продають ігри за один раз, змушені створювати демоверсії як окремі додатки. Це дає змогу користувачеві оцінити гру, але має серйозні недоліки:

окрема сторінка в магазині не враховує скачування, рейтинги та відгуки основної гри

прогрес у демо не переноситься в повну версію - під час купівлі доводиться починати заново

розробникам доводиться підтримувати демо окремо, що вимагає додаткових ресурсів.

Деякі студії пропонують користувачам двогодинну політику повернення Google Play, щоб "приміряти" гру, але більшість гравців не знають про таку можливість.

Як працюватиме "Спробуй перед покупкою"

У версії Play Store v49.6.19-29 виявлено код, який вказує на майбутню функцію "Try before you buy" для ігор. Згідно з рядками коду:

Час тесту починається під час запуску гри

Користувач отримує повний доступ до гри на обмежений час (наприклад, на 1 годину або стільки, скільки встановить розробник)

Після закінчення пробного періоду можна купити повну версію, при цьому зберігається прогрес.

Обмеження: один пробний період на одного користувача для кожної гри.

Поки що функція, імовірно, буде опціональною для розробників, і, найімовірніше, буде доступна тільки для ігор, хоча платні застосунки теж могли б отримати від неї вигоду.

"Спробуй перед покупкою" вигідна як користувачам, так і розробникам:

користувачі зможуть випробувати гру цілком, перш ніж платити

розробники отримають менше відмов і скарг, оскільки пробна версія дасть змогу переконати гравця в цінності продукту

якісні ігри з одноразовою оплатою без IAP нарешті стануть доступними для тестування на смартфонах.

Функція ще не була офіційно анонсована Google і поки не з'явилася в Play Store. APK-розбори допомагають передбачати майбутні можливості сервісу на основі коду в розробці, але не гарантують, що функція буде реалізована публічно.