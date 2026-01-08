Google тестує на Android можливість випробувати платні ігри безкоштовно

Google Play Store пропонує тисячі ігор для Android, більшість з яких заробляють на внутрішніх покупках. Рідкісні проекти продаються за одноразову оплату, але користувачі не можуть їх випробувати заздалегідь. Нова функція "Спробуй перед покупкою" дасть змогу тестувати такі ігри безкоштовно на обмежений час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.
Наразі розробники, які продають ігри за один раз, змушені створювати демоверсії як окремі додатки. Це дає змогу користувачеві оцінити гру, але має серйозні недоліки:
Деякі студії пропонують користувачам двогодинну політику повернення Google Play, щоб "приміряти" гру, але більшість гравців не знають про таку можливість.
У версії Play Store v49.6.19-29 виявлено код, який вказує на майбутню функцію "Try before you buy" для ігор. Згідно з рядками коду:
Обмеження: один пробний період на одного користувача для кожної гри.
Поки що функція, імовірно, буде опціональною для розробників, і, найімовірніше, буде доступна тільки для ігор, хоча платні застосунки теж могли б отримати від неї вигоду.
"Спробуй перед покупкою" вигідна як користувачам, так і розробникам:
Функція ще не була офіційно анонсована Google і поки не з'явилася в Play Store. APK-розбори допомагають передбачати майбутні можливості сервісу на основі коду в розробці, але не гарантують, що функція буде реалізована публічно.
