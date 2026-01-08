Google тестирует на Android возможность опробовать платные игры бесплатно

Google Play Store предлагает тысячи игр для Android, большинство из которых зарабатывают на внутренних покупках. Редкие проекты продаются за единовременную оплату, но пользователи не могут их опробовать заранее. Новая функция "Попробуй перед покупкой" позволит тестировать такие игры бесплатно на ограниченное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Сейчас разработчики, которые продают игры за один раз, вынуждены создавать демоверсии как отдельные приложения. Это позволяет пользователю оценить игру, но имеет серьезные недостатки:
Некоторые студии предлагают пользователям двухчасовую политику возврата Google Play, чтобы "примерить" игру, но большинство игроков не знают о такой возможности.
В версии Play Store v49.6.19-29 обнаружен код, который указывает на будущую функцию "Try before you buy" для игр. Согласно строкам кода:
Ограничение: один пробный период на одного пользователя для каждой игры.
Пока функция, вероятно, будет опциональной для разработчиков, и, скорее всего, будет доступна только для игр, хотя платные приложения тоже могли бы получить от нее выгоду.
"Попробуй перед покупкой" выгодна как пользователям, так и разработчикам:
Функция еще не была официально анонсирована Google и пока не появилась в Play Store. APK-разборы помогают предсказывать будущие возможности сервиса на основе кода в разработке, но не гарантируют, что функция будет реализована публично.
