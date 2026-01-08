Google тестирует на Android возможность опробовать платные игры бесплатно

Почему обычные демоверсии не решают проблему

Сейчас разработчики, которые продают игры за один раз, вынуждены создавать демоверсии как отдельные приложения. Это позволяет пользователю оценить игру, но имеет серьезные недостатки:

отдельная страница в магазине не учитывает скачивания, рейтинги и отзывы основной игры

прогресс в демо не переносится в полную версию - при покупке приходится начинать заново

разработчикам приходится поддерживать демо отдельно, что требует дополнительных ресурсов.

Некоторые студии предлагают пользователям двухчасовую политику возврата Google Play, чтобы "примерить" игру, но большинство игроков не знают о такой возможности.

Как будет работать "Попробуй перед покупкой"

В версии Play Store v49.6.19-29 обнаружен код, который указывает на будущую функцию "Try before you buy" для игр. Согласно строкам кода:

Время теста начинается при запуске игры

Пользователь получает полный доступ к игре на ограниченное время (например, на 1 час или столько, сколько установит разработчик)

После окончания пробного периода можно купить полную версию, при этом сохраняется прогресс.

Ограничение: один пробный период на одного пользователя для каждой игры.

Пока функция, вероятно, будет опциональной для разработчиков, и, скорее всего, будет доступна только для игр, хотя платные приложения тоже могли бы получить от нее выгоду.

"Попробуй перед покупкой" выгодна как пользователям, так и разработчикам:

пользователи смогут опробовать игру целиком, прежде чем платить

разработчики получат меньше отказов и жалоб, так как пробная версия позволит убедить игрока в ценности продукта

качественные игры с единоразовой оплатой без IAP наконец станут доступными для тестирования на смартфонах.

Функция еще не была официально анонсирована Google и пока не появилась в Play Store. APK-разборы помогают предсказывать будущие возможности сервиса на основе кода в разработке, но не гарантируют, что функция будет реализована публично.