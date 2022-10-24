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Google створить першу школу високих технологій: де її відкриють

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Понеділок 24 жовтня 2022 22:56
Google створить першу школу високих технологій: де її відкриють Фото: Google створить першу школу високих технологій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Google на базі ізраїльського університету Рейхмана створить школу високих технологій для підготовки фахівців у галузі комп'ютерного інжинірингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В Ізраїлі є динамічний сектор високих технологій, але гостра нестача кваліфікованих технічних працівників призвела до появи десятків тисяч незакритих вакансій.

Школа високих технологій субсидуватиме студентів із «недостатньо представлених громад, включаючи жінок, ультраортодоксів, арабів, членів ефіопської громади та людей з геосоціальної периферії та неблагополучних соціально-економічних груп».

"Ми вважаємо, що різноманітність голосів, думок та точок зору збагачує ізраїльські високі технології та їх розробки", - сказав Барак Регєв, керуючий директор Google Israel.

Навчальні курси, які будуть проводитися в кампусі Google у Тель-Авіві та Університеті Райхмана, будуть присвячені програмуванню, тестуванню програмного забезпечення, розвитку бізнесу, продажам та аналізу даних, а Google надасть учасникам стипендії.

Раніше ми писали, що Google створить свій перший хмарний регіон у Греції , що надасть нового імпульсу зусиллям країни з перетворення на світовий центр хмарних обчислень.

Також раніше стало відомо, що Google в ЄС запустила кампанію боротьби з фейками про переселенців з України. Рекламна кампанія ґрунтується на дослідженнях психологів двох британських університетів.

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Google Ізраїль
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