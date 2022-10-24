ua ru
Вт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Google создаст первую школу высоких технологий: где ее откроют

Новина українською →
Понедельник 24 октября 2022 22:56
Google создаст первую школу высоких технологий: где ее откроют Фото: Google создаст первую школу высоких технологий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Google на базе израильского университета Рейхмана создаст школу высоких технологий для подготовки специалистов в области компьютерного инжиниринга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Израиле есть динамичный сектор высоких технологий, но острая нехватка квалифицированных технических работников привела к появлению десятков тысяч незакрытых вакансий.

Школа высоких технологий будет субсидировать студентов из «недостаточно представленных общин, включая женщин, ультраортодоксов, арабов, членов эфиопской общины и людей из геосоциальной периферии и неблагополучных социально-экономических групп».

"Мы считаем, что разнообразие голосов, мнений и точек зрения обогащает израильские высокие технологии и их разработки", — сказал Барак Регев, управляющий директор Google Israel.

Учебные курсы, которые будут проводиться в кампусе Google в Тель-Авиве и Университете Райхмана, будут посвящены программированию, тестированию программного обеспечения, развитию бизнеса, продажам и анализу данных, а Google предоставит участникам стипендии.

Ранее мы писали, что Google создаст свой первый облачный регион в Греции, что придаст новый импульс усилиям страны по превращению в мировой центр облачных вычислений.

Также ранее стало известно, что Google в ЕС запустила кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины. Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Израиль
NEWS
Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу
Президента "Мотор Сичи" Богуслаева взяли под стражу
DAILY
Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: Россияне пытаются полностью погасить нашу энергосистему