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Google сделал бесплатной операционную систему Flex для старых компьютеров

Фото: Google сделал бесплатной операционную систему Flex для старых компьютеров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Google сделала полностью бесплатной операционную систему Chrome OS Flex, которая предназначена для установки и работы на старых компьютерах, в том же числе и производства Apple.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

Тестирование операционной системы началось еще прошлой зимой и в течение года компании удалось устранить около 600 ошибок.

Flex идеально подойдет организациям или же школам, где продолжают пользоваться старыми компьютерами под управлением Windows и macOS. Официально операционная система поддерживает более 400 моделей компьютеров, а для установки нужен лишь USB-накопитель от 8 Гбайт.

Компания создала Chrome OS Flex для упрощения IT-инфраструктуры и повышения безопасности пользователей. Так, разработчик уверяет в том, что платформа имеет лучше защиту, чем, например, Windows.

Системные требования Chrome OS Flex:

  • процессор Intel или AMD;
  • 4 Гбайт оперативной памяти;
  • 16 Гбайт на встроенном накопителе;
  • поддержка загрузки с флешки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, компания Google предоставила нашей стране уже 55 миллионов долларов помощи. 10 миллионов долларов направят на борьбу с фейками.

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