Google сделал бесплатной операционную систему Flex для старых компьютеров

Тестирование операционной системы началось еще прошлой зимой и в течение года компании удалось устранить около 600 ошибок.

Flex идеально подойдет организациям или же школам, где продолжают пользоваться старыми компьютерами под управлением Windows и macOS. Официально операционная система поддерживает более 400 моделей компьютеров, а для установки нужен лишь USB-накопитель от 8 Гбайт.

Компания создала Chrome OS Flex для упрощения IT-инфраструктуры и повышения безопасности пользователей. Так, разработчик уверяет в том, что платформа имеет лучше защиту, чем, например, Windows.

Системные требования Chrome OS Flex: