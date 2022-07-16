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Google зробив безкоштовною операційну систему Flex для старих комп'ютерів

Фото: Google зробив безкоштовною операційну систему Flex для старих комп'ютерів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Google зробила повністю безкоштовною операційну систему Chrome OS Flex, яка призначена для встановлення й роботи на старих комп'ютерах, у тому ж числі й виробництва Apple.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Google.

Тестування операційної системи почалося ще минулої зими й протягом року компанії вдалося усунути близько 600 помилок.

Flex ідеально підійде організаціям або ж школам, де продовжують користуватися старими комп'ютерами під керуванням Windows та macOS. Офіційно операційна система підтримує більше 400 моделей комп'ютерів, а для установки потрібен лише USB-накопичувач від 8 Гбайт.

Компанія створила Chrome OS Flex для спрощення IT-інфраструктури й підвищення безпеки користувачів. Так, розробник запевняє у тому, що платформа має кращий захист, ніж, наприклад, Windows.

Системні вимоги Chrome OS Flex:

  • процесор Intel або AMD;
  • 4 Гбайт оперативної пам'яті;
  • 16 Гбайт на вбудованому накопичувачі;
  • підтримка завантаження з флешки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, компанія Google надала нашій країні вже 55 мільйонів доларів допомоги. 10 мільйонів доларів спрямують на боротьбу з фейками.

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