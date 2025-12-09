З появою Gemini в Chrome і майбутньою реалізацією агентних можливостей Google докладно пояснила, як браузер захищатиме користувачів від потенційних атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google.
Компанія зазначає, що "головна нова загроза для всіх агентних браузерів - непряме впровадження команд" (indirect prompt injection). Мета такої атаки - "змусити агента виконати небажані дії, наприклад провести фінансові операції або викрасти конфіденційні дані".
Такі атаки можуть з'являтися на шкідливих сайтах, у сторонньому контенті всередині iframe або через користувацький контент, наприклад відгуки.
Щоб протистояти загрозам, Google інвестує в багатошаровий захист, включно з детермінованими та ймовірнісними механізмами, щоб зробити атаки складними і дорогими для зловмисників.
Першим рівнем виступає окрема модель "User Alignment Critic", створена за допомогою Gemini. Вона "запускається після етапу планування і перевіряє кожну пропоновану дію", схвалюючи або відхиляючи її. У разі відхилення модель планування формулює план заново, а в разі повторних невдач управління повертається користувачеві.
Головне завдання "Alignment Critic" - перевірка відповідності дій заявленій меті користувача. Якщо дія не відповідає меті, модель блокує її. При цьому компонент бачить тільки метадані про запропоновану дію і не отримує прямого доступу до ненадійного веб-контенту, що запобігає прямому "отруєнню" моделі через інтернет.
Google також розширює можливості Chrome щодо "ізоляції джерел", обмежуючи доступ агента тільки до релевантних джерел даних. Для цього впроваджуються набори джерел агента, які дозволяють агенту працювати тільки з даними, пов'язаними з поточним завданням, або з інформацією, якою користувач погодився поділитися.
Це запобігає можливості зловмиснику змусити агента діяти довільно на сторонніх сайтах.
Gemini в Chrome веде "журнал дій" з докладним описом кожного кроку, а користувачеві надається можливість зупинити агента і взяти управління в будь-який момент.
Кожна значуща дія агента супроводжується перевірками і запитами підтвердження від користувача. Це служить захистом як від помилок моделі, так і від шкідливого введення:
Перед переходом на чутливі сайти, наприклад банківські портали або ресурси з медичною інформацією. Перевірка виконується на основі затвердженого списку чутливих сайтів.
Перед входом на сайти через Google Password Manager - модель не має прямого доступу до збережених паролів.
Перед виконанням будь-яких важливих дій, як-от купівля, платіж, надсилання повідомлень або інші значущі операції, агент ставить процес на паузу і запитує дозвіл користувача або пропонує завершити наступний крок самостійно.
