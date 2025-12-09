UA

Google розкрив, як ШІ Gemini захищає користувачів Chrome від загроз

Gemini допомагає захищати Chrome від загроз (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

З появою Gemini в Chrome і майбутньою реалізацією агентних можливостей Google докладно пояснила, як браузер захищатиме користувачів від потенційних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google.

Нова загроза для браузерів із ШІ

Компанія зазначає, що "головна нова загроза для всіх агентних браузерів - непряме впровадження команд" (indirect prompt injection). Мета такої атаки - "змусити агента виконати небажані дії, наприклад провести фінансові операції або викрасти конфіденційні дані".

Такі атаки можуть з'являтися на шкідливих сайтах, у сторонньому контенті всередині iframe або через користувацький контент, наприклад відгуки.

Щоб протистояти загрозам, Google інвестує в багатошаровий захист, включно з детермінованими та ймовірнісними механізмами, щоб зробити атаки складними і дорогими для зловмисників.

Як працює захист

Першим рівнем виступає окрема модель "User Alignment Critic", створена за допомогою Gemini. Вона "запускається після етапу планування і перевіряє кожну пропоновану дію", схвалюючи або відхиляючи її. У разі відхилення модель планування формулює план заново, а в разі повторних невдач управління повертається користувачеві.

Головне завдання "Alignment Critic" - перевірка відповідності дій заявленій меті користувача. Якщо дія не відповідає меті, модель блокує її. При цьому компонент бачить тільки метадані про запропоновану дію і не отримує прямого доступу до ненадійного веб-контенту, що запобігає прямому "отруєнню" моделі через інтернет.

Як Gemini впливає на безпеку і захист браузера Chrome (фото: 9to5Google)

Обмеження взаємодії з джерелами даних

Google також розширює можливості Chrome щодо "ізоляції джерел", обмежуючи доступ агента тільки до релевантних джерел даних. Для цього впроваджуються набори джерел агента, які дозволяють агенту працювати тільки з даними, пов'язаними з поточним завданням, або з інформацією, якою користувач погодився поділитися.

Це запобігає можливості зловмиснику змусити агента діяти довільно на сторонніх сайтах.

Прозорість дій і контроль користувача

Gemini в Chrome веде "журнал дій" з докладним описом кожного кроку, а користувачеві надається можливість зупинити агента і взяти управління в будь-який момент.

Кожна значуща дія агента супроводжується перевірками і запитами підтвердження від користувача. Це служить захистом як від помилок моделі, так і від шкідливого введення:

Перед переходом на чутливі сайти, наприклад банківські портали або ресурси з медичною інформацією. Перевірка виконується на основі затвердженого списку чутливих сайтів.

Перед входом на сайти через Google Password Manager - модель не має прямого доступу до збережених паролів.

Перед виконанням будь-яких важливих дій, як-от купівля, платіж, надсилання повідомлень або інші значущі операції, агент ставить процес на паузу і запитує дозвіл користувача або пропонує завершити наступний крок самостійно.

Нагадаємо, що Google додала в браузер Chrome нову функцію автозаповнення, про яку користувачі просили вже давно.

Також ми писали, що Google випустив останню версію своєї моделі ШІ Gemini 3.

А ще в нас є матеріал із корисними порадами про те, як заборонити Google Gemini зберігати ваші чати та керувати налаштуваннями конфіденційності.

