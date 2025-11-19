ua en ru
Google представила Gemini 3: як працює нова модель ШІ

Середа 19 листопада 2025 15:00
Google представила Gemini 3: як працює нова модель ШІ Нова модель Google, яка розв'язує складні завдання й аналізує медіа (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google випустив Gemini 3, останню версію своєї моделі штучного інтелекту, одночасно з новим інструментом Gemini Agent. Компанія позиціонує Gemini 3 як значний крок уперед у логіці, міркуваннях і мультимодальному аналізі, а не просто у швидкості або обсязі даних.

РБК-Україна розповідає, що відомо про нову модель Gemini 3.

Що нового в Gemini 3?

Gemini 3 - найбільш просунута модель Google на сьогоднішній день. Вона вміє:

  • розв'язувати складні логічні задачі та математичні головоломки
  • виконувати складніші завдання в кодуванні
  • обробляти мультимодальні запити, об'єднуючи текст, медіа та інші формати
  • аналізувати відео, включно з рухом, таймінгом і деталями спортивних матчів, і навіть пропонувати тренувальні плани.

Модель отримала контекстне вікно на мільйон токенів, що дає змогу працювати з великими обсягами інформації без втрати даних у процесі сесії.

Google представила Gemini 3: як працює нова модель ШІРежим глибокого мислення Gemini 3 демонструє чудові результати в деяких із найскладніших тестів штучного інтелекту (фото: Google)

Gemini 3 Pro: розумні та точні відповіді

Одне з ключових поліпшень - відповіді Gemini 3 Pro стали розумними, лаконічними і прямими, без кліше і лестощів. Google підкреслює, що модель діє як "справжній партнер з мислення", який говорить не те, що хочеться почути, а те, що дійсно важливо.

Gemini 3 також отримала видатні здібності у vibe coding та агентському кодуванні, а можливості генерації "з нуля" дають змогу створювати інтерактивні веб-інтерфейси та складні додатки за запитом користувача.


Gemini 3 у застосунку Gemini

Застосунок Gemini отримав одне з найбільших оновлень: новий інтерфейс навігації та папку "My Stuff", де зберігається весь згенерований ШІ контент.

Головне нововведення - генеративні інтерфейси, які створюються в реальному часі під конкретний запит, а не використовують шаблон. Приклади:

  • планування відпустки у форматі журналу з візуальними матеріалами
  • відповіді на складні запитання з діаграмами, таблицями та інтерактивними ілюстраціями.

Додаток також отримав агента, який виконує завдання від імені користувача через підключені Google-додатки. На старті функція доступна передплатникам Google AI Ultra, з розширенням доступу пізніше.


Gemini 3 у пошуку Google

Gemini 3 вперше доступний безпосередньо в пошуку Google, і компанія направляє до неї найскладніші запити.

Модель аналізує кілька інтерпретацій запиту, глибоко розуміє наміри користувача і знаходить матеріали, які попередні версії пропускали.

Новий генеративний користувальницький інтерфейс будує візуальні макети з таблицями, сітками та інтерактивними симуляціями.

Відповіді тепер більше схожі на міні-додатки з безліччю посилань на джерела, стимулюючи користувачів до подальшого вивчення.


Доступ і тестування

Google запускає попередній перегляд Gemini 3 Pro і робить його доступним у різних продуктах:

  • Додаток Gemini
  • AI Mode в Google пошуку для передплатників Google AI Pro і Ultra
  • Gemini API в AI Studio
  • Google Antigravity - нова агентська платформа
  • Gemini CLI
  • Для підприємств: Vertex AI і Gemini Enterprise.

Чи зможе Gemini 3 обійти GPT-5.1?

Модельна карта Gemini 3 Pro засвідчила, що нова версія значно перевершує Gemini 2.5 Pro і конкурентів, включно з GPT-5.1 від OpenAI і Claude Sonnet 4.5, за такими параметрами, як математика, розуміння екрана й агентські завдання.

Раніше ми розповідали, що Google Maps отримав "розумну" навігацію з інтеграцією ШІ Gemini.

Також ми пояснювали, чому дослідження визнало Google Gemini небезпечним для підлітків.

Крім того, у нас є покрокова інструкція, як заборонити Google Gemini запам'ятовувати ваші чати і захистити особисті дані.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Android Authority, TechRadar.

