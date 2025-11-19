Google представила Gemini 3: як працює нова модель ШІ
Google випустив Gemini 3, останню версію своєї моделі штучного інтелекту, одночасно з новим інструментом Gemini Agent. Компанія позиціонує Gemini 3 як значний крок уперед у логіці, міркуваннях і мультимодальному аналізі, а не просто у швидкості або обсязі даних.
РБК-Україна розповідає, що відомо про нову модель Gemini 3.
Що нового в Gemini 3?
Gemini 3 - найбільш просунута модель Google на сьогоднішній день. Вона вміє:
- розв'язувати складні логічні задачі та математичні головоломки
- виконувати складніші завдання в кодуванні
- обробляти мультимодальні запити, об'єднуючи текст, медіа та інші формати
- аналізувати відео, включно з рухом, таймінгом і деталями спортивних матчів, і навіть пропонувати тренувальні плани.
Модель отримала контекстне вікно на мільйон токенів, що дає змогу працювати з великими обсягами інформації без втрати даних у процесі сесії.
Режим глибокого мислення Gemini 3 демонструє чудові результати в деяких із найскладніших тестів штучного інтелекту (фото: Google)
Gemini 3 Pro: розумні та точні відповіді
Одне з ключових поліпшень - відповіді Gemini 3 Pro стали розумними, лаконічними і прямими, без кліше і лестощів. Google підкреслює, що модель діє як "справжній партнер з мислення", який говорить не те, що хочеться почути, а те, що дійсно важливо.
Gemini 3 також отримала видатні здібності у vibe coding та агентському кодуванні, а можливості генерації "з нуля" дають змогу створювати інтерактивні веб-інтерфейси та складні додатки за запитом користувача.
Gemini 3 у застосунку Gemini
Застосунок Gemini отримав одне з найбільших оновлень: новий інтерфейс навігації та папку "My Stuff", де зберігається весь згенерований ШІ контент.
Головне нововведення - генеративні інтерфейси, які створюються в реальному часі під конкретний запит, а не використовують шаблон. Приклади:
- планування відпустки у форматі журналу з візуальними матеріалами
- відповіді на складні запитання з діаграмами, таблицями та інтерактивними ілюстраціями.
Додаток також отримав агента, який виконує завдання від імені користувача через підключені Google-додатки. На старті функція доступна передплатникам Google AI Ultra, з розширенням доступу пізніше.
Gemini 3 у пошуку Google
Gemini 3 вперше доступний безпосередньо в пошуку Google, і компанія направляє до неї найскладніші запити.
Модель аналізує кілька інтерпретацій запиту, глибоко розуміє наміри користувача і знаходить матеріали, які попередні версії пропускали.
Новий генеративний користувальницький інтерфейс будує візуальні макети з таблицями, сітками та інтерактивними симуляціями.
Відповіді тепер більше схожі на міні-додатки з безліччю посилань на джерела, стимулюючи користувачів до подальшого вивчення.
Доступ і тестування
Google запускає попередній перегляд Gemini 3 Pro і робить його доступним у різних продуктах:
- Додаток Gemini
- AI Mode в Google пошуку для передплатників Google AI Pro і Ultra
- Gemini API в AI Studio
- Google Antigravity - нова агентська платформа
- Gemini CLI
- Для підприємств: Vertex AI і Gemini Enterprise.
Чи зможе Gemini 3 обійти GPT-5.1?
Модельна карта Gemini 3 Pro засвідчила, що нова версія значно перевершує Gemini 2.5 Pro і конкурентів, включно з GPT-5.1 від OpenAI і Claude Sonnet 4.5, за такими параметрами, як математика, розуміння екрана й агентські завдання.
Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Android Authority, TechRadar.