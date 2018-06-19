Google разработал алгоритм для прогноза смерти пациентов

Новая технология от Google также прогнозирует шансы их повторного обращения в больницы

Американская компания Google разработала алгоритм, который может оценить состояние здоровья пациента и спрогнозировать дату его смерти. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что в ходе испытаний алгоритм спрогнозировал смерть женщины с поздней стадией рака груди. В частности, медики оценили вероятность скорой смерти пациента в 9,3%, а новый алгоритм Google - в 19,9%. Женщина умерла спустя несколько дней.

В Google подчеркивают, что новая технология поможет медикам не только прогнозировать смерть пациентов, но и шансы их повторного обращения в больницы. Алгоритм обрабатывает такие данные как этническая принадлежность, предыдущие диагнозы и результаты лабораторных исследований. Кроме того, технология сможет использовать заметки лечащих врачей и показания старых диаграмм.

Напомним, ранее сообщалось, что Google инвестирует 550 млн долларов в конкурента AliExpress.