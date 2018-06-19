Google розробив алгоритм для прогнозу смерті пацієнтів

Нова технологія від Google також прогнозує шанси їх повторного звернення до лікарень

Американська компанія Google розробила алгоритм, який може оцінити стан здоров'я пацієнта та спрогнозувати дату його смерті. Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що в ході випробувань алгоритм спрогнозував смерть жінки з пізньою стадією раку грудей. Зокрема, медики оцінили ймовірність швидкої смерті пацієнта в 9,3%, а новий алгоритм Google - у 19,9%. Жінка померла через кілька днів.

У Google підкреслюють, що нова технологія допоможе медикам не тільки прогнозувати смерть пацієнтів, але і шанси їх повторного звернення до лікарень. Алгоритм обробляє такі дані як етнічна приналежність, попередні діагнози і результати лабораторних досліджень. Крім того, технологія зможе використовувати нотатки лікарів і свідчення старих діаграм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google інвестує 550 млн доларів у конкурента AliExpress.